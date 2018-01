O preço do metro quadrado para compra de imóveis residenciais caiu 0,53% ao longo de 2017. Descontada a inflação no período, o tombo foi de 3,23%, segundo o Índice FipeZap divulgado ontem.

“Nos 10 anos do indicador, esta foi a primeira vez que os preços fecham o ano em nível nominalmente menor do que o do ano anterior”, diz o estudo. Individualmente, 13 das 20 cidades pesquisadas tiveram recuo nominal no preço, com destaque para Rio de Janeiro (-4,45%), Niterói (-3,43%), Fortaleza (-3,35%). As maiores variações foram vistas em Belo Horizonte (4,4%) e Florianópolis (+4,3%) – as únicas com aumentos acima da inflacao. “Cabe ressaltar que, levando-se em conta a inflação, a queda real nos preços de 2017 foi menor do que a registrada em 2016, quando a queda foi de 5,3%.” / Da Redação