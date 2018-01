Por Munsif Vengattil

(Reuters) - A Western Digital apresentou fortes previsões de lucros anuais e para o trimestre atual na quinta-feira e disse que o mercado de memória flash crescerá mais rápido em 2018, aliviando preocupações de investidores de que a crescente demanda por chips de memória esteja diminuindo.

Após uma intensa alta de um ano e meio, uma queda súbita nos preços de alguns chips e estimativas de lucros decepcionantes da Samsung, no início do mês, desanimaram investidores que apostaram em pelo menos mais um ano de crescimento.

O vice-presidente financeiro da Western Digital, Mark Long, disse que qualquer flexibilização no preço ajudará a indústria.

"A normalização no mercado de memória é esperada e benéfica para o setor, criando novas oportunidades", disse Long em teleconferência com analistas. "Consideramos essa normalização como parte do nosso negócio".

A Western Digital ajustou a previsão de lucro de 3,20 para 3,30 dólares por ação para o trimestre atual, superando estimativa de analistas de 3,04 dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. A expectativa de lucro para o ano passou de 13,50 dólares para 14 dólares por ação, também acima das estimativas do mercado de 13,42 dólares.

Long estimou que o crescimento da indústria de chips de memória em 2018 seria próximo de 35 a 45 por cento, devido a melhores margens na fabricação e com a adoção contínua do flash 3D, com a Western Digital superando o crescimento.

A receita da Western Digital cresceu 9,2 por cento, para 5,34 bilhões de dólares no trimestre fechado em 29 de dezembro. Analistas, em média, previam receita de 5,3 bilhões de dólares.

A Western Digital teve prejuízo líquido de 823 milhões de dólares, ante lucro de 235 milhões de dólares em 2016, devido a uma cobrança de 1,6 bilhão de dólares referente às novas leis tributárias dos Estados Unidos.

Excluindo itens, a empresa ganhou 3,95 dólares por ação, acima das expectativas de 3,79 dólares por ação.

