Em 2017, 181 milhões de pessoas geraram uma receita de R$ 2,7 bilhões para as salas de exibição de filmes. Apesar desse crescimento contínuo, parte do público local é privado do “show” nas telas. Em um imbróglio que se estende há anos, deficientes visuais e auditivos lutam pelo direito de frequentar as salas em pé de igualdade. PÁGINA 3