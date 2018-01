O comércio varejista e a indústria serão destaque na expansão do emprego no Brasil em 2018, diante da expectativa de continuidade do avanço do consumo das famílias e do dinamismo do setor externo. O economista da GO Associados Luiz Castelli acrescenta que, diferentemente de 2017, o trabalho formal terá um papel protagonista no avanço da ocupação neste ano, 980 mil novos empregos líquidos em 2018. Página 3