O mercado de linha branca deverá acelerar seu ritmo de recuperação este ano, após retomar o saldo positivo em 2017. O aumento da produção, porém, deverá ser acompanhado por alta nos insumos, afetando as margens das indústrias.

Segundo dados da GfK, obtidos com exclusividade pelo DCI, o volume de vendas do varejo ao consumidor final, que indica a demanda de produção para as fábricas, em 2017, subiu 8%. Para 2018, a expectativa é de alta de cerca de 10%. PÁGINA 5