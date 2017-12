O mercado de capitais brasileiro deve ter um primeiro trimestre bastante movimentado. Diversas ofertas de títulos de dívida corporativa doméstica (debêntures e notas promissórias) e no exterior (bônus) já estão programadas para ocorrer logo no início do ano.

Na prática, as empresas não vão resistir a fazer emissões a taxas de juros historicamente baixas – Selic em 7% ao ano e com tendência de queda. E com isso, a expectativa é de rolagem de bônus ou de debêntures antigas por outras novas com taxas menores, mas também captações em papéis incentivados de infraestrutura, do agronegócio (CRAs) e imobiliários (CRIs e FIs) para novos investimentos. “Se estiver tão animado como estamos vendo agora, 2018 será um ano bem melhor que 2017”, diz o sócio na área de mercado de capitais do escritório Tozzini Freire, Alexei Bonamin.

“Tem muita operação encomendada já. Apenas se tivermos um fato muito negativo (como um escândalo tipo o da JBS) é que veremos uma parada. A tendência é o mercado continuar aberto [captando] e crescer”, prevê Bonamin.

O sócio minimizou as incertezas do período eleitoral e da elevação dos juros nos EUA em 2018. “O aumento dos juros lá fora até pode influenciar um pouco o ingresso de recursos para o Brasil, mas não será nada abrupto”, disse. Segundo expectativas atuais, o potencial de lançamento de bônus de brasileiras no mercado internacional é de 11 operações para janeiro. Só no Banco do Brasil, estão previstas, sete operações no exterior. “Vejo muitas ofertas no início de 2018. Para janeiro temos um pipeline forte”, diz o gerente da diretoria de mercado de capitais do Banco do Brasil, Aguinaldo Barbieri. PÁGINA 3