Após frear a abertura de unidades e focar em melhorar a infraestrutura das escolas, a Microcamp voltará abrir operações este ano. A perspectiva é a inauguração de 10 espaços no segundo semestre, o que pode culminar em um crescimento de até 20%.

“Isso é reflexo da economia do País que cresceu três trimestres seguidos, mas também da implantação de novas estratégias de gestão focadas no investimento nas pessoas, treinamentos e novas políticas de RH, o que resultou no aumento da eficiência e produtividade”, diz o CEO da rede, Davi Tuffi.

De acordo com ele, os dados preliminares de 2017 apontam que, até novembro, foram feitas 25,3 mil matrículas nas unidades, uma alta de 7% na comparação com o ano anterior. “Se a comparação for feita entre os meses de novembro de cada ano, o crescimento é muito maior.”

Com os novos alunos, a empresa conseguiu crescimento de 3,5% entre janeiro e novembro do ano passado. “Esse foi um resultado significativo se considerarmos o momento econômico do país e o porte da empresa”.

Para ganhar atenção do público mais jovem e mais conectado, Tuffi conta que a empresa trabalha com uma forte plataforma virtual que pode ser acessada por qualquer dispositivo conectado à internet. “Além de nossos cursos já tratarem questões como realidade virtual, realidade aumentada e robótica”.

Para este ano, a possibilidade menor penetração do Fies também abre para a companhia uma oportunidade de ofertar cursos para quem antes buscaria profissionalização por meio do programa do governo federal. “Nossos alunos busca, não só de qualificação, mas de empregabilidade”, finaliza.