Por Gabriela Mello

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV, maior construtora de imóveis econômicos do país, encerrou 2017 com crescimento de 41 por cento nos lançamentos e deve entregar números mais fortes neste ano, apoiada em uma contínua melhora da economia e no cenário de juros em queda.

"Nossa meta de curto e médio prazo é 50 mil unidades por ano e o trabalho feito nos permite lançar em 2018 um número próximo a isso", disse à Reuters o copresidente da companhia Rafael Menin.

Se confirmado, o total de lançamentos este ano será quase 35 por cento maior que as 37.155 unidades de 2017, equivalentes a um Valor Geral de Vendas (VGV) de 5,6 bilhões de reais, conforme prévia operacional divulgada nesta terça-feira.

Apenas no quarto trimestre, a MRV lançou 11,6 mil imóveis, maior volume dos últimos seis anos e 72 por cento acima do reportado no mesmo intervalo de 2016. Já as vendas contratadas cresceram 34,2 por cento, atingindo um recorde histórico de 1,7 bilhão de reais entre outubro e dezembro.

"O quarto trimestre foi espetacular e o fator principal com certeza foi a confiança... O cliente chegava no plantão de vendas mais propenso a comprar que um ano atrás", afirmou o executivo, destacando também lançamentos em cidades com demanda superior à oferta, investimentos em marketing e maior eficiência do time operacional.

Como resultado, o indicador que mede a velocidade de vendas sobre a oferta (VSO) tocou no fim de dezembro o melhor nível dos últimos dois anos, a 24 por cento, ante 19 por cento em igual intervalo de 2016. Além disso, a MRV apurou o 22º trimestre consecutivo de geração de caixa, acumulando um total de 328 milhões de reais no ano.

Menin destacou, contudo, que tanto os números de vendas quanto de geração de caixa teriam sido ainda melhores não fossem as restrições orçamentárias da Caixa. "Além do problema orçamentário, percebemos instabilidade do sistema no fim do ano e tivemos dificuldade maior de vender e repassar os imóveis", contou. Segundo o copresidente da MRV, a construtora deixou de contabilizar mais de 100 milhões de reais em vendas no último trimestre do ano por causa disso.

Para 2018, Menin disse que a empresa continuará empenhada na ampliação do estoque de terrenos (landbank), com planos de desembolsar cerca de 500 milhões de reais em novas áreas. A MRV tinha um estoque com alvará de construção equivalente a 41 mil unidades, ou 6,1 bilhões de reais em VGV, dos quais 3,5 bilhões já tinham registro de incorporação (RI) emitidos.

"Compramos muito em 2014, 2015, 2016 e 2017 em um momento contracíclico e nos vemos em situação muito favorável em relação ao resto do mercado no que diz respeito ao landbank", afirmou o executivo.

A MRV também vai incrementar neste ano os lançamentos de produtos acima do teto do Minha Casa Minha Vida (MCMV), aproveitando a aderência de pelo menos 10 por cento do landbank ao segmento de média renda, acrescentou Menin.

A companhia havia descontinuado essa linha de produtos em meio à crise, mas decidiu relançá-la em dezembro do ano passado sob o nome "Produto Premium" diante da demanda por unidades novas e da melhora de indicadores econômicos.

O chamado "Produto Premium" da MRV atenderá famílias com renda mensal de 5 mil a 10 mil reais e será composto por apartamentos de 200 mil a 350 mil reais, utilizando como fontes de financiamento recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), da linha pró-cotista e da aguardada Letra Imobiliária Garantida (LIG).

As ações da MRV encerraram o pregão de hoje com baixa de 0,26 por cento, a 15,50 reais. Em 2017, acumularam alta de quase 44 por cento.