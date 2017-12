(Reuters) - O PagSeguro, unidade de meios de pagamento do Universo Online (UOL), apresentou pedido de IPO na bolsa de Nova York sob o símbolo "PAGS", de acordo com documento apresentado nesta terça-feira ao órgão regulador dos mercados norte-americanos.

Segundo o documento, Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais do IPO. O acionista vendedor é o próprio UOL.

A empresa citou no documento lucro líquido de 290,2 milhões de reais para os nove meses encerrados no final de setembro, valor três vezes acima do resultado positivo de um ano antes. Em 2016 como um todo, a PagSeguro teve lucro líquido de 127,8 milhões de reais, ante 35,5 milhões em 2015.

Os recursos do IPO serão usados para "aquisições seletivas" e investimentos na operação, algo que inclui tecnologias e produtos complementares.

(Por Natalia Scalzaretto)