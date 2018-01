O PT lançou ontem a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República nas eleições de outubro, um dia depois de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ter mantido a condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex, e aumentado a pena de 9,6 anos para 12,1 anos.

Ao aceitar a indicação, Lula disse que estava criando o dia do “aceito”, em referência ao “Dia do Fico” de Dom Pedro I. E aproveitou para reiterar as críticas à decisão do TRF-4, além de repetir que a candidatura não visa proteção da Justiça. “Minha proteção é minha inocência. Vou ser candidato para governar decentemente esse País”, afirmou.

O anúncio foi feito pela presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), no encontro aberto da Executiva Nacional petista, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em São Paulo, apesar da Justiça ter mantido a condenação e por unanimidade, o que poderá tornar Lula inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

A legenda nega um “plano B” à candidatura Lula, mas cogita nomes como o do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o do ex-governador da Bahia Jaques Wagner. Até uma definição, o PT seguirá com recursos judiciais e manterá em alta o nome do líder.

Em razão da condenação imposta ao ex-presidente, haverá o quarto teste da democracia brasileira desde que foi reinstalada em 1985, após 21 anos de ditadura militar, disse ao DCI Daniel Falcão, do Instituto Brasiliense de Direito Público e da USP. As instituições do Brasil são sólidas para assegurar a aplicação da legislação criminal e da Lei da Ficha Limpa. Para, o ex-juiz federal Márlon Reis, jurista idealizador da Lei da Ficha Limpa, a decisão a ser tomada, está dentro das possibilidades da democracia.

