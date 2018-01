(Reuters) - A companhia norte-americana Qualcomm Technologies assinou memorandos de entendimento para vendas no valor de pelo menos 2 bilhões de dólares com Lenovo, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications, vivo Communication Technology e Xiaomi Communications.

As companhias chinesas manifestaram interesse em comprar componentes da Qualcomm, co um valor total de não menos que 2 bilhões de dólares em um prazo de três anos, informou o grupo norte-americano nesta quinta-feira.

O acordo não vinculativo estará sujeito a outros pactos e cobre tecnologia relacionada aos componentes RF Front-End, de acordo com a Qualcomm.

As empresas revelaram o acordo em um evento da Qualcomm, em Pequim, que contou com a presença do presidente do conselho e do presidente-executivo da companhia norte-americana.

(Por Cate Cadell em Pequim e Subrat Patnaik emBengaluru)