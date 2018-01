As queixas contra prestadoras de telecom registradas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) somaram 3,405 milhões em 2017. O volume é 12,9% menor que o verificado em 2016, quando 3,911 milhões de reclamações foram recebidas.

Este foi o segundo ano consecutivo de queda no indicador, de acordo com informações da Superintendência de Relações com Consumidores (SRC). Em 2016 indicou-se recuo de 4,3%.

Em 2017 a maior redução proporcional ocorreu na telefonia fixa, que registrou 760 mil queixas (-19,4%). Principal prestadora no País, a Oi reduziu as ocorrências em 25,9%, para 407 mil. Vale observar que a base da telefonia fixa recuou de 42 milhões de linhas ao fim de 2016 para 40,8 milhões em novembro.

Serviço mais popular do País, a telefonia móvel pré-paga teve 18,3% reclamações a menos: foram 485 mil. Mais da metade delas (244 mil) teve como alvo a TIM, que ainda assim registrou volume de queixas 8,1% menor que em 2016. Vivo, Claro e Oi registraram reduções maiores que 20%.

A telefonia pré-paga também passou por redução na base ao longo de 2017: foram perdidos 12,5 milhões de clientes até novembro, quando havia 152 milhões de linhas.

No caso da banda larga fixa foi verificada queda nas queixas mesmo após aumento na base de assinantes, que cresceu 7,2% em 2017, para 28,6 milhões de contratos.

Neste período os incidentes caíram 9,6%, para 525 mil. Destaque negativo para a líder em share NET, que registrou alta de 14,2%: foram 85 mil reclamações por conta do serviço. Considerando volume, a Oi ainda é a prestadora mais problemática (227 mil contatos), apesar de recuo de 21%.

A queda de 9,3% nos protestos contra a telefonia móvel pós-paga não tirou a categoria do posto de campeã em queixas: foram 1,143 milhão em 2017, com a TIM ultrapassando a Vivo como operadora mais questionada. Enquanto a empresa de origem italiana acumulou 319 mil queixas (alta de 7,7%), a rival de raízes espanholas recebeu 298 mil, em queda de 17,1%.

Claro e Oi receberam 265 mil e 152 mil, na ordem. A base de celulares pós-paga cresceu 7,5 milhões até novembro, para 86 milhões de linhas.

Por último, as reclamações contra operadoras de TV por assinatura caíram 8,5% em 2017, para 467 mil. Líder no segmento, a NET teve 7,8% solicitações a mais do que em 2016 (162 mil), mas seguiu menos ‘reclamada’ que a Sky, que, por sua vez, conseguiu diminuir o indicador em 10,4%, para 169 mil. Os dados da Anatel sobre a base de assinantes do serviço não são atualizados desde maio passado.

Já as queixas contra serviços de radiodifusão ou contra a própria Anatel cresceram 7,7% em 2017, para 22 mil.