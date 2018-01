Depois de ter avançado 0,37% em outubro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR) voltou a crescer em novembro, uma expansão de 0,49%, em relação ao mês anterior (outubro).

O resultado veio acima das expectativas dos especialistas, que projetavam, em média, alta de 0,40%. O economista da GO Associados, Luiz Fernando Castelli, afirma que o número positivo de novembro reflete o avanço disseminado entre os principais segmentos da economia brasileira.

Enquanto os serviços cresceram 1% na margem naquele mês, o comércio varejista expandiu 0,7% e a indústria subiu 0,2%.

As projeções da GO Associados para o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre é de alta de 0,4% em relação ao terceiro. Já a economista da Tendências Consultoria, Alessandra Ribeiro, prevê avanço de 0,2% no PIB do quarto trimestre, mas com viés de alta, após os resultados positivos do IBC-BR. Os dados de atividade econômica reforçam avanço mais consistente do PIB nos próximos meses.

A expectativa de Ribeiro é que a economia cresça 1% em 2017 e mais 2,8% este ano. “Se não fosse a volatilidade esperada com o cenário eleitoral, poderíamos ter um crescimento acima de 2,8%.”

Existem “bons fundamentos” por trás do consumo maior, como o recuo do desemprego, aumento da ocupação, da renda e do crédito para a pessoa física, além da confiança em alta, muitos destes ajudados pela queda da inflação e dos juros. PÁGINA 4