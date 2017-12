(Reuters) - A Iridium Communications disse nesta quarta-feira que seus 10 satélites, lançados na semana passada pela SpaceX, de Elon Musk, estão funcionando como esperado.

O lançamento no foguete reutilizável Falcon 9 da SpaceX na sexta-feira provocou preocupações nos EUA devido a seu rastro incandescente.

Alguns usuários também usaram as redes sociais para sugerir que o brilho fez o foguete parecer um objeto voador não identificado (Ovni), colocando a hashtag #aliens no trending topics do Twitter.

Na quarta-feira, a Iridium disse que os 10 satélites Iridium NEXT estão em estágios iniciais de teste e processo de validação.

O lançamento de sexta-feira foi o quarto conjunto de 10 satélites em uma série de 75 satélites totais que a SpaceX lançará para a Iridium. Quatro lançamentos Iridium NEXT adicionais estão agendados para o primeiro semestre de 2018, disse a empresa.

A frota de satélites, em baixa órbita, abrangerá toda a superfície do planeta, de acordo com o site da empresa.

O Falcon 9 faz parte das tentativas de Musk de reduzir os custos e os intervalos entre os lançamentos.

(Por Munsif Vengattil)

((Tradução Redação São Paulo; +55 11 56447745))

REUTERS TH LH LG