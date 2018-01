A semana começa tensa às vésperas do julgamento que pode ser definitivo para o destino do ex-presidente Lula e também das próximas eleições no Brasil. Enquanto isso, a esquerda traça sua estratégia para seguir, com Lula ou sem ele. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad – um dos cotados para substituir o candidato caso haja problemas – já afirma que, com Lula ou sem ele, a esquerda precisará ser repensada. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Haddad diz que “as forças políticas terão de se mexer e a esquerda, em especial, porque os adversários têm chance real de vencer essa disputa ao Palácio do Planalto

Diante do cenário, e até com as bençãos de Lula, partidos de esquerda já começam a se articular para traçar estratégias conjuntas para sobrevivência, a partir desta quarta-feira, dia do julgamento do petista. Caso Lula seja absorvido, tudo correrá como planejado, apoiando o líder. Caso contrário há vertentes mais radicais que já tem um bordão pronto: “eleição sem Lula é fraude”, e nesse caso não teriam candidato. Mas outro grupo já pensa no nome de Fernando Haddad para substituição ou até Jacques Wagner, fiel escudeiro de Lula.

Há, porém, uma terceira ala que pensa que a legenda poderia apoiar outro nome da esquerda, de aliados como Ciro Gomes (PDT) e até do militante Guilherme Boulos, que vem sendo cortejado pelo PSOL. Mas tudo ainda continua no plano das ideias e, de concreto mesmo, só há o roteiro já traçado pelo PT para a nova caravana do ex-presidente, que desta vez começa pelo Sul do País, em março. O petista sairá da cidade de São Borja (RS), onde está o túmulo de Getúlio Vargas, conhecidos como “o pai dos pobres”. Tudo isso deve causar muito reboliço no mercado financeiro.

Nesta semana também, mais de 70 chefes de Estado e cerca de 2 mil executivos se encontrarão em Davos, na Suíça, para discutir problemas econômicos globais. O Fórum Econômico chega à 48ª edição tentando “Criar um Futuro Compartilhado em um Mundo Fraturado”. Pela 2ª vez na sua história, um presidente norte-americano irá em pessoa representar seu país. Donald Trump vai discursar na sexta (26) defendendo o mote de campanha “America First”. Ele será ouvido por ninguém menos que a alemã Angela Merkel, o francês Emmanuel Macron e a britânica Theresa May.

O presidente Michel Temer também vai a Davos, de onde costumam sair grandes debates econômicos e políticos que dominam o cenário ao longo do ano. Isso porque, além de autoridades e executivos, o evento também costuma atrair grandes “cabeças” das universidades. Temer fará discurso na quarta-feira (24), mesmo dia em que o prefeito de São Paulo, João Doria, falará sobre tecnologia global e soluções locais. O discurso de abertura ficará a cargo do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, país que mais cresce no mundo depois da China.