Por Laharee Chatterjee

(Reuters) - O consórcio liderado pelo Softbank completou a compra de uma grande participação acionária no Uber, em acordo que avalia a empresa em 48 bilhões de dólares, disse a companhia de transportes urbanos nesta quinta-feira.

O preço representa um desconto de 30 por cento ante a avaliação mais recente do Uber, de 68 bilhões de dólares. O acordo cria várias mudanças na forma do conselho supervisionar a empresa, que lida com investigações criminais, processos e uma reestruturação de sua cultura no ambiente de trabalho.

O Softbank e o restante do consórcio, que inclui o Dragoneer Investment Group, deterá aproximadamente 17,5 por cento do Uber, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. A participação inclui também uma compra secundária de ações de investidores iniciais e funcionários, assim como 1,25 bilhão de dólares em injeção de capital.

O investimento será feito considerando o valor de mercado anterior, mais alto, disse a pessoa. O Uber disse que o acordo será fechado ano que vem.

O Softbank exigiu parcela mínima de 14 por cento na empresa para seguir com o acordo. Ele manterá uma fatia de 15 por cento, enquanto o restante do consórcio deterá aproximadamente 3 por cento, de acordo com outra fonte familiarizada com o assunto.

