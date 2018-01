A organização não governamental WWF Brasil propõe a criação do certificado de recebível do agronegócio verde (CRA verde), nos moldes dos chamados “green bonds” emitidos no mercado internacional para atrair investidores estrangeiros para projetos socioambientais sustentáveis. A proposta chega num momento oportuno, em que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) discute nova instrução para os CRAs. PÁGINA 10