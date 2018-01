A operadora de telecomunicações AmericaNet registrou salto de 42% nas receitas em 2017. Considerando os resultados da empresa em 2016, o faturamento no ano passado bateu os R$ 199 milhões. A empresa é o maior player de atendimento de rede varejistas com fibra óptica e deve iniciar operações no mercado de telefonia móvel neste trimestre. / Da Redação

O Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) inicia neste semestre , em Brasília, o curso de Internet das Coisas (IoT) na modalidade lato sensu. Com a novidade, a Inatel mineira chega à capital federal visando capacitar profissionais para que desenvolvam soluções de Internet das Coisas (IoT). “Com aulas teóricas e práticas, o objetivo é fornecer ao aluno uma ampla visão do mundo da IoT, incluindo hardware, software, comunicação e tratamento da informação e de negócio”, diz a Inatel./ Da Redação

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, apresenta hoje (12), em Leme (SP) e Morungaba (SP), o programa Internet para Todos, que tem objetivo de levar conectividade para 40 mil localidades do país inteiro. A conexão será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), em órbita desde maio de 2017, e que recebeu R$ 2,7 bilhões de investimentos do governo federal./ Da Redação