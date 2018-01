SÃO PAULO (Reuters) - A construtora de imóveis econômicos Tenda indicou o executivo Renan Barbosa Sanches para ser diretor financeiro da companhia, no lugar de Rodrigo Osmo, que acumula a função com a presidência-executiva da companhia desde setembro do ano passado.

Sanches ingressou na Tenda em 2010 e em julho foi promovido para diretor de controladoria.

"Tivemos uma grande procura de candidatos para a nossa vaga de CFO (diretor financeiro). Porém, o Renan virou a régua contra a qual os candidatos eram avaliados... A Tenda precisa de um CFO focado na geração de valor de longo prazo, com pulso firme para comprar as boas brigas", afirmou Osmo em comunicado da construtora ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)