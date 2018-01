A UPS anunciou ontem a aquisição da Sandler & Travis Trade Advisory Services (STTAS), empresa que presta serviços globais de gestão de comércio. Com a compra, a empresa pretende aumentar a oferta de serviços ligados ao setor de despacho aduaneiro.

"Por sermos a escolha global de nossos clientes para serviços de despacho aduaneiro, podemos oferecer agora um portfólio ainda mais completo. A combinação da Sandler & Travis Trade Advisory Services com a UPS Trade Management Services oferece soluções ainda mais robusto", disse Jim Barber, Presidente da UPS, em nota.

No final do ano passado a UPS comprou Zone Solutions, especializada em serviços com foco em Zonas de Comércio Internacional (Foreign Trade Zone), mais um passo em direção a oferta de todos os serviços ligados ao comércio exterior./Agências