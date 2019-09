XANGAI (Reuters) - Os mercados de ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, quando formuladores de políticas prometeram medidas adicionais para reforçar a economia, que sofre uma desaceleração, mas as incertezas persistentes nas negociações comerciais EUA-China limitaram os ganhos.

Os índices CSI300 e Xangai Composto subiram cada 0,3%.

Os investidores chineses estão otimistas com as perspectivas de mais estímulos fiscais, depois que Ning Jizhe, vice-presidente da organização estatal, disse em entrevista coletiva em Pequim que a China intensificaria os esforços para estabilizar o crescimento econômico.

Mas o otimismo foi moderado pela reiteração do banco central de que a política monetária permanecerá prudente. Yi Gang, presidente do Banco do Povo da China, disse na mesma conferência que as autoridades não têm pressa em adotar grandes medidas de flexibilização de política monetária para lidar com a pressão descendente sobre a economia.

"O certo é que são necessárias mais medidas de alívio monetário e anticíclicas", disse Yang Hongxun, analista na consultoria de investimentos Shandong Shenguang.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,09%, a 22.098 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,22%, a 26.281 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 2.985 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,27%, a 3.901 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,45%, a 2.101 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,01%, a 10.918 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,39%, a 3.155 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,01%, a 6.748 pontos.