Por Munsif Vengattil e Kate Duguid

(Reuters) - As ações da Tesla caíam mais de 10% nesta quinta-feira, um dia após a fabricante de carros elétricos informar que precisa de mais tempo para se tornar lucrativa, anunciar margens menores e anunciar a saída de um alto executivo. A empresa perdeu mais de 6 bilhões de dólares do valor de mercado da Tesla após os resultados do segundo trimestre. Apenas duas corretoras de Wall Street reduziram o preço-alvo das ações da empresa, mas várias notas pessimistas de analistas concentrava-se na redução das margens, um desafio-chave na entrega do lucro daqui para frente. As margens brutas do setor automotivo da Tesla caíram de 20% para 19% no trimestre. O presidente-executivo, Elon Musk, disse na quarta-feira que a Tesla agora pretende ser rentável no quarto trimestre, com o trimestre atual buscando o equilíbrio. A empresa disse que está se concentrando menos no lucro e mais no crescimento de volume, expansão de capacidade e geração de caixa. Isso contrastou com a promessa de Musk, no ano passado, de que a empresa seria lucrativa e o fluxo de caixa positivo "daqui em diante".