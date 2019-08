LONDRES (Reuters) - Um adolescente foi preso por suspeita de tentativa de assassinato depois de relatos de que ele teria jogado um menino do alto do mirante no 10º andar da Tate Modern, o museu de arte moderna de Londres, informou a polícia neste domingo.

A polícia metropolitana disse em um comunicado que o menino, cuja condição foi descrita como crítica, foi tratado no local e levado ao hospital pela ambulância aérea de Londres.

"Um homem de 17 anos estava com o público no mirante do décimo andar", disse a polícia.

"Não há nada que sugira que ele seja conhecido da vítima. O adolescente foi preso por policiais por suspeita de tentativa de homicídio e foi detido pela polícia."

(Por Elizabeth Piper)