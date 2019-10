(Reuters) - O goleiro brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, está quase recuperado de um problema na panturrilha e próxima de voltar aos gramados, informou o time líder do Campeonato Inglês nesta terça-feira.

Alisson treinou com os outros goleiros do Liverpool nesta terça-feira e está na expectativa para disputar sua primeira partida desde que sofreu uma lesão na panturrilha no jogo de estreia do time na liga inglesa diante do Norwich City, em agosto.

Além dele, o zagueiro Joel Matip também voltou a treinar, tendo se recuperado de uma contusão sofrida no mês passado.

O camaronês se machucou durante a vitória de 1 x 0 sobre o Sheffield United em 28 de setembro e perdeu o triunfo de 4 x 3 de seu time sobre o Salzburgo na Liga dos Campeões e a vitória o de 2 x 1 sobre o Leicester City na liga inglesa no mês passado.

O jogador de 28 anos, que atuou em seis partidas da liga até agora, provavelmente ocupará sua posição ao lado do holandês Virgil van Dijk quando o clube visitar o Manchester United no domingo.

Matip foi substituído pelos colegas de defesa Joe Gomez e Dejan Lovren nos últimos dois jogos.

O Liverpool tem ditado o ritmo da liga inglesa no início da temporada e venceu todos seus oito jogos até o momento, abrindo uma dianteira de oito pontos sobre o Manchester City, que defende o título.

O Manchester United é o 12º da tabela com nove pontos, dois acima da zona de rebaixamento, após seu pior começo de campanha na liga em 30 anos.

(Por Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)