SÃO PAULO (Reuters) - A Alliz, empresa de processamento de aves do Grupo Zanchetta, investirá 730 milhões de reais na construção de um complexo industrial em Conchal (SP), anunciaram nesta terça-feira a companhia e o governo de São Paulo.

Segundo nota do governo do Estado, o novo empreendimento possuirá um complexo de criação e processamento de aves, fábricas de ração, farinha, óleos e produtos industrializados, um frigorífico e uma central de tratamento de água.

Com o início da construção previsto para outubro, o projeto pode alcançar em dois anos uma capacidade total de 380 mil aves por dia, disse o Grupo Zanchetta, que já mira possíveis expansões futuras.

"Estamos trabalhando para que, em 24 meses, seja possível concluir as obras e iniciar as atividades, o que nos permitirá ampliar nossa presença no mercado doméstico e gerar excedentes para exportação", afirmou o presidente da companhia, José Carlos Zanchetta.

De acordo com o governo do Estado, o empreendimento deve empregar até 3 mil pessoas diretamente e gerar outros nove mil empregos indiretos.

(Por Gabriel Araujo; Edição de Maria Pia Palermo)