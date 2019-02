LONDRES (Reuters) - O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso testará o carro de 2019 da McLaren e auxiliará pilotos da equipe no novo papel de embaixador, anunciou a escuderia nesta quarta-feira.

O espanhol se aposentou da Fórmula 1 ao final da última temporada, mas compareceu aos testes de pré-temporada no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na terça-feira.

A McLaren disse em um comunicado que Alonso ajudará a aconselhar o compatriota Carlos Sainz e o novato britânico Lando Norris, além de engenheiros.

"Ele também pilotará em testes selecionados para ajudar no desenvolvimento do MCL34 e do MCL35 para 2020", acrescentou a equipe.

Alonso ainda correrá as 500 Milhas de Indianápolis em maio com uma equipe da McLaren, já que almeja se tornar o segundo piloto a conquistar a Tripla Coroa do automobilismo, ao lado do britânico Graham Hill.

Indianápolis é a etapa final da trinca para o vencedor das 24 Horas de Le Mans e do Grande Prêmio de Mônaco, que conquistou seus dois títulos de F1 com a Renault em 2005 e 2006.

"Fernando é parte da família McLaren", disse o chefe de equipe, Zak Brown, em um comunicado.

"Ele ditou o ritmo na história da equipe e continua a escrever seu capítulo na história da McLaren, por isso é inteiramente apropriado que formalizemos seu status como embaixador da McLaren unindo-se a outro bicampeão mundial, Mika Hakkinen."

Alonso, de 37 anos, disse que vê a McLaren como um "lar espiritual" e que Indianápolis é só o início de sua colaboração futura.

(Por Alan Baldwin)