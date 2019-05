Por Andrea Ariet Gallego

(Reuters) - O espanhol Antonio Banderas conquistou o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cinema de Cannes no sábado por seu papel no filme "Dor e Glória", do diretor Pedro Almodóvar.

O espanhol natural de Málaga ganhou a distinção graças à sua interpretação de Salvador Mallo, alter ego de Pedro Almodóvar no filme autobiográfico dirigido pelo diretor da região de Mancha.

"Não é um segredo para ninguém que este personagem é Pedro Almodóvar. Rodamos oito filmes juntos. Eu o amo, o respeito, ele é meu mentor. Eu tenho que dedicar a ele esta premiação. Por trás da profissão de ator, há muita dor, mas também há noites de glória e esta é a minha noite de glória. O melhor ainda está por vir", disse Banderas no Festival.

O 72º Festival de Cannes se encerrou no sábado no palco do Grand Théâtre Lumière após a exibição de 21 produções cinematográficas, procedentes de Europa, Ásia, África e América, sobre dramas históricos, suspenses, de interesse social ou comédias, entre outros gêneros.