BRASÍLIA (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) finalizou sua reavaliação toxicológica do uso de glifosato, o pesticida mais utilizado no Brasil, e apresentará suas conclusões e diretrizes recomendadas quanto ao uso do químico na terça-feira, declarou uma autoridade.

Adriana Pottier, gerente de monitoramento e avaliação da Anvisa, disse a repórteres nesta segunda-feira que as conclusões e diretrizes detalhadas seriam apresentadas aos diretores da agência, que teriam de aprovar os resultados e avançar para uma fase de consulta pública.

(Por Jake Spring)