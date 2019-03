GENEBRA (Reuters) - Ao menos 84 pessoas, dois terços delas crianças pequenas, morreram desde dezembro a caminho do campo de Al-Hol, no nordeste da Síria, depois de fugirem do Estado Islâmico na região de Deir al-Zor, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira.

Apoiadas pelos Estados Unidos, as Forças Democráticas Sírias (SDF) estão de prontidão há várias semanas para tomar os últimos vestígios do domínio territorial do Estado Islâmico sobre o vilarejo sitiado de Baghouz, próximo da fronteira iraquiana, mas a operação foi adiada devido aos esforços para retirar milhares de civis.

A ONU está "gravemente preocupada" com o sofrimento dos milhares de civis em fuga das últimas áreas controladas pelo Estado Islâmico em Baghouz, na província rural de Deir al-Zor, depois de combates intensos, disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (Ocha).

O campo de Al-Hol, situado no nordeste da província de Hasaka, abriga hoje ao menos 45 mil pessoas, incluindo 13 mil que fugiram de Deir al-Zor na semana passada, disse.

"Muitas delas chegaram exaustas, famintas e doentes", contou, acrescentando que nove de dez eram mulheres e crianças.

"É uma viagem muito longa, muito cansativa para este campo, até agora temos relatos de mais de 84 mortes naquela estrada, naquele trecho de território. Dois terços daqueles que morreram são crianças de menos de cinco anos de idade", disse Laerke.

Cerca de 175 delas foram hospitalizadas com desnutrição grave, afirmou ele, citando informes de agências da ONU e grupos humanitários na região.

(Por Stephanie Nebehay)