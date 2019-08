Por Julia Symmes Cobb

BOGOTÁ (Reuters) - Um aplicativo que envia dinheiro em forma de gorjetas de apreciadores de café ao redor do mundo para produtores na Colômbia pode ajudar agricultores afetados pelos baixos preços a obter mais renda, disse o fundador da iniciativa.

Muitos cafeicultores no país andino, maior produtor mundial de café arábica lavado, estão enfrentando dificuldades para ganhar a vida, mesmo com os grãos colombianos de alta qualidade ainda muito procurados por consumidores no mundo todo.

Os contratos futuros do café arábica atingiram em maio o menor nível em mais de 13 anos, a apenas 87,60 centavos de dólar por libra-peso, antes de uma leve recuperação para cerca de 96 centavos por libra-peso. O baixo preço fez com que alguns agricultores buscassem culturas alternativas.

A situação chegou a levar a federação de cafeicultores da Colômbia a considerar a ideia de desvincular sua produção dos preços internacionais de Nova York.

Mas um ex-diretor de fundos de investimento nos Estados Unidos, inspirado por um período de trabalho em uma lavoura de café na Colômbia, espera que sua plataforma de gorjetas possa ajudar a aliviar os problemas dos agricultores e fazer com que consumidores invistam no futuro do cultivo.

A plataforma, lançada mundialmente nesta sexta-feira, compreende dois diferentes aplicativos. Um será exibido em iPads em cafeterias e outras localidades e enviará fundos para os trabalhadores dos locais de onde provém o café.

O segundo aplicativo, disponível para smartphones, permitirá que os consumidores deem gorjetas diretamente para seus fornecedores de café favoritos ou contribuam com um fundo geral.

As contribuições --gerenciadas pelo órgão de administração previdenciária colombiana-- irão garantir que produtores e catadores ganhem mais mesmo se grandes compradores se recusarem a pagar prêmios mais altos, disse o fundador da plataforma, Crawford Hawkins.

O esforço terá início em uma dúzia de locais com fornecimento da torrefadora madrilenha SupraCafe, que abastece restaurantes e hotéis, mas Hawkins disse que já está em negociações com redes em rápida expansão nos EUA.

"Você ama seu café especial, mas ele está sob risco, e o agricultor que o produz também está sob risco. Você pode fazer algo sobre isso", apelou Hawkins.

O aplicativo para iPads deverá exigir um curto documentário sobre a crise nos preços do café, em um esforço para atrair a atenção de clientes que aguardam seus pedidos.

Hawkins reconheceu que pedir as gorjetas pode ser uma tarefa difícil, mas afirmou que é possível arrecadar fundos significativos mesmo se apenas um quarto dos clientes participar.

