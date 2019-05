MADRI (Reuters) - A mulher do capitão da seleção da Espanha Iker Casillas, Sara Carbonero, anunciou que passou por cirurgia em razão de um câncer apenas três semanas depois que o goleiro sofreu uma parada cardíaca.

Casillas, que disputou 167 partidas com a camisa espanhola e 725 pelo Real Madri antes de deixar o clube em 2015, sofreu a parada cardíaca durante um treino com seu atual clube, o FC Porto.

Sara, com quem Casillas tem dois filhos, anunciou em sua página do Instagram que foi submetida com sucesso a uma cirurgia para tratar um câncer no ovário.

"Ainda não tínhamos nos recuperado do susto quando a vida mais uma vez nos surpreendeu", escreveu ela em uma publicação no fim da terça-feira.

"Agora foi minha vez, essa palavra de seis letras que eu ainda tenho dificuldade em escrever (câncer). Alguns dias atrás eu tive um checkup, e os médicos viram um tumor maligno no meu ovário que já foi operado", escreveu.

"Tudo ocorreu bem, com sorte o vimos com tempo de sobra, mas eu ainda tenho alguns meses de luta pela frente, enquanto passo pelo tratamento necessário."

(Por Joseph Cassinelli)