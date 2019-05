Por Richard Martin

MADRI (Reuters) - O técnico do Liverpool, Juergen Klopp, buscará corrigir um histórico pessoal ruim de seis derrotas em finais no sábado, quando seu time entra em campo para enfrentar o Tottenham Hotspur pela decisão da Liga dos Campeões, apesar de rejeitar as sugestões de que seria azarado.

A preocupante tendência de Klopp em finais começou quando o alemão ainda comandava o Borussia Dortmund, derrotado na decisão da Champions League de 2013 pelo Bayern de Munique, e prosseguiu no ano passado, já com o Liverpool, quando perdeu a final continental para o Real Madrid por 3 x 1.

Entre essas duas decepções, Klopp ainda perdeu duas finais de Copas da Alemanha com o Dortmund, para Bayern e Wolfsburg, assim como uma decisão de Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e uma de Liga Europa para o Sevilla, treinando o Liverpool.

"Desde 2012, com exceção de 2017, sempre estive com meu time em uma final. Às vezes foi por sorte, mas nos últimos sete anos sou o detentor do recorde mundial de vitórias em semifinais", brincou um sorridente Klopp em entrevista coletiva.

"Há momentos de sorte e azar, mas não posso mudá-los. Acredito que sorte... se você trabalha para isso, você a tem de vez em quando. Se fui eu a razão para as seis derrotas seguidas em finais, então todo mundo deve se preocupar! Se não, temos uma chance", encerrou o treinador.

