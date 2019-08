(Reuters) - O Arsenal reforçou sua defesa com a contratação do lateral-esquerdo escocês Kieran Tierney, de 22 anos, do Celtic, em um contrato de longa duração, anunciaram os clubes nesta quinta-feira.

A taxa de transferência de 25 milhões de libras torna Tierney o jogador mais caro da liga escocesa, superando as 20 milhões de libras que o Lyon pagou ao Celtic por Moussa Dembélé no ano passado.

"O Celtic concordou em transferir permanentemente os direitos de Kieran Tierney para o Arsenal Football Club por um valor recorde de 25 milhões de libras", disse o clube escocês em comunicado.

Tierney, revelado pela base do Celtic e que ajudou o clube a conquistar a tríplice coroa da Escócia na temporada passada, é o quinto reforço do Arsenal na janela de transferências.

Eles também contrataram o brasileiro Gabriel Martinelli, Dani Ceballos (emprestado pelo Real Madrid e o ponta Nicolas Pépé em uma transferência de valor recorde para o clube, na semana passada.

"Estamos muito contentes por Kieran se juntar a nós", disse o técnico do Arsenal, Unai Emery. "Ele é um jogador muito talentoso que continuará a melhorar. Ele aumenta as nossas opções defensivamente e estou ansioso para ele se juntar ao nosso grupo."

(Por Rohith Nair, em Bangalore)