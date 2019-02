Por Lisa Keddie

LONDRES (Reuters) - Espremer-se pelos túneis minúsculos da tumba de uma múmia não é algo que intimide o explorador britânico veterano Ranulph Fiennes.

Mas para seu primo mais jovem, que o levou ao Egito para filmar um programa de TV, a experiência foi excitante.

"Eu sentia constantemente que estava em um set de Indiana Jones. Vivia dizendo 'ah não, cobras não!'", contou o ator Joseph Fiennes à Reuters sobre a cena de "Fiennes Return to the Nile", documentário em três partes que o canal National Geographic exibirá neste mês.

O programa marca o 50º aniversário de uma expedição que Ranulph, hoje com 74 anos, fez Rio Nilo acima e investiga se seu primo artista é feito do mesmo material que o homem às vezes considerado como o maior explorador vivo.

A atração às vezes lembra uma versão de elite do programa automobilístico "Top Gear", já que os dois ingleses se lançam contra dunas do deserto em um carro 4x4, fazem piadas presos no tráfego do Cairo e aprendem como enfeitiçar cobras mortíferas.

Mas se o espectador duvida das credenciais de Ranulph como aventureiro intrépido, a certa altura ele usa uma bancada de trabalho e uma serra enferrujada para mostrar como cortou as pontas congeladas de seus dedos após uma caminhada malfadada no Polo Norte.

Ele chega a exibir o que parecem tocos de charuto, e na verdade são os pedaços cortados de seus dedos. "Aqui tem quatro", diz ele a Joseph. "Não sei o que aconteceu com o outro".

Joseph, de 48 anos, conhecido pela série "The Handmaid's Tale" e pelo papel-título do filme vencedor do Oscar "Shakespeare Apaixonado", comparou seu primo mais velho inabalável com o personagem mais lento, mas ao final vitorioso, da fábula de Ésopo "A Tartaruga e a Lebre".

"Eu estava só correndo e perambulando aqui em cima dentro deste túnel e descendo uma pirâmide ali e ficando muito exausto no final do dia", disse ele à Reuters. "Ran tem a capacidade de manter a energia de forma muito equilibrada".

Se o programa fizer sucesso, Ranulph estaria disposto a levar o parente em outra aventura.

"Não tenho muita certeza de que ele está terrivelmente animado com minha ideia, mas aí vai", disse, ao que Joseph rangeu os dentes e respondeu: "Contanto que não seja gelo e água, eu topo".