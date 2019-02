BERLIM (Reuters) - A atriz britânica Charlotte Rampling disse nesta quinta-feira estar emocionada por ter recebido o Urso de Ouro honorário do Festival de Cinema de Berlim, em homenagem ao conjunto de sua carreira.

A atriz, de 73 anos, que começou a carreira como modelo, é famosa por protagonizar filmes independentes.

Ela é mais conhecida por interpretar uma sobrevivente de campo de concentração em “O Porteiro da Noite” (1974), de Liliana Cavani.

Charlotte já protagonizou uma ampla gama de outros filmes, incluindo "Georgy Girl" (1966) com Lynn Redgrave, “Memórias” (1980), de Woody Allen, e diversas produções do diretor francês François Ozon nos anos 2000.

Em 2015, ela ganhou o Urso de Ouro de Melhor Atriz na Berlinale por seu papel no drama romântico de Andrew Haigh “45 Anos”, sobre um casal cujo casamento termina em crise à medida que se preparam para celebrar seu 45º ano juntos.

“Estou muito feliz em ganhar o urso porque eu tenho um prateado, e ele estava me perguntando no outro dia: ‘onde está o dourado?’. Então eu disse: “Bom, estarei de volta em breve com ele’”, afirmou Charlotte durante coletiva de imprensa em Berlim.

“Eles podem lutar juntos. Não, é maravilhoso, especialmente porque é com Dieter Kosslick, que eu admiro enormemente e com quem eu já trabalhei muito, então é muito emocionante.”

O diretor da Berlinale, Kosslick, já descreveu Charlotte como “um ícone do cinema não convencional e excitante”.

(Reportagem de Michelle Martin)