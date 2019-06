Por Lefteris Karagiannopoulos

OSLO (Reuters) - A rede de energia da Noruega deve precisar de um investimento de 11 bilhões de coroas (1,27 bilhão de dólares) nos próximos 20 anos devido à demanda da crescente por carros elétricos, e os consumidores provavelmente pagarão a conta, mostrou um estudo.

As vendas de carros elétricos na Noruega atingiram um recorde em março, com quase 60% dos carros novos vendidos totalmente elétricos, resultado da política governamental de excluir tais veículos de alguns impostos e oferecer pedágios, estacionamento e pontos de recarga gratuitos ou mais baratos.

Com o objetivo de acabar com as vendas de carros movidos a combustíveis fósseis até 2025, os veículos elétricos agora respondem por 220 mil da frota total de 2,7 milhões de carros da Noruega. O objetivo é ter uma frota de carbono quase neutro em suas estradas até 2040.

Num estudo conduzido pelo regulador de energia da Noruega com a DNV GL, a consultoria Poyry disse que um investimento de até 11 bilhões de coroas seria necessário até 2040 se a maioria dos carros for movida a eletricidade e os motoristas mantiverem seus atuais hábitos de uso dos carros.

"Se nada for feito, é mais provável que as pessoas tenham que carregar os veículos todas as tardes. Nesse caso, o custo da rede de 11 bilhões é pago por todos os clientes", disse o diretor da Poyry na Noruega, Kjetil Ingeberg, à Reuters.

Poyry estima que haverá cerca de 1,9 milhão de carros elétricos até 2040, com uma potência anual combinada que não exceda 5 terawatts-hora (TWh).

