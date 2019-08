(Reuters) - O técnico do Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, defendeu sua decisão de não escalar Christian Eriksen para a derrota de 1 x 0 para o Newcastle United no domingo, já que o futuro do meia-armador dinamarquês ainda está indefinido.

Eriksen, que ainda tem um ano de contrato e supostamente está no radar do Real Madrid, entrou aos 27 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar que o Tottenham sofresse sua primeira derrota na temporada.

Pochettino disse não ter certeza de que o jogador de 27 anos voltará a jogar no Spurs, mas que não pensa que a decisão de deixá-lo no banco tenha sido um fator crucial na derrota.

"Quando você perde, os jogadores que não jogam são os melhores", disse Pochettino em uma coletiva de imprensa.

"Com Christian, ganhamos e perdemos muitos jogos. Se vencemos por 3 x 0... ninguém fala sobre nomes diferentes."

Eriksen, que trocou o Ajax Amsterdã pelo Tottenham em 2013, foi parte integral do time que perdeu o título da Liga dos Campeões para o Liverpool e ficou em quarto lugar no Campeonato Inglês na última temporada.

Embora a janela de transferência da liga inglesa já tenha se fechado, continua aberta em outras ligas europeias de ponta, como a espanhola e a alemã, até 2 de setembro.

No domingo o Spurs enfrenta o Arsenal no campo do rival londrino.

(Por Shrivathsa Sridhar em Bengaluru)