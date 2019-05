Por Marie-Louise Gumuchian

DUBLIN (Reuters) - As Spice Girls voltam aos palcos como um quarteto nesta sexta-feira, dando início a uma turnê de reencontro em Dublin com os bons votos da integrante ausente Victoria "Posh Spice" Beckham.

A girl band britânica dos anos 1990, que chegou ao estrelato mundial com sua saltitante música de estreia "Wannabe" em 1996, anunciou no ano passado que voltaria a se apresentar.

Victoria, hoje uma estilista bem-sucedida e parte de uma marca familiar global com o jogador e também celebridade David Beckham, não se juntou a elas

Melanie Brown (Scary Spice), Geri Horner (Ginger Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) e Emma Bunton (Baby Spice) farão 13 shows ao longo das próximas semanas, começando em Dublin nesta sexta-feira e depois se apresentando em cidades de todo o Reino Unido.

"HOJE É O DIA", escreveu a banda em sua página de Twitter, e um pôster da turnê "Spice World" mostrava a maioria das datas, incluindo a desta sexta-feira e as últimas três em Londres, esgotadas.

No Instagram, Victoria compartilhou uma foto antiga do grupo, que se formou em 1994, com a mensagem: "Boa sorte às garotas hoje ao começarem sua turnê!"

O giro de 13 apresentações é o reencontro mais recente de uma das maiores girl bands do mundo, que vendeu dezenas de milhões de discos e é conhecida por sucessos como "Say You'll Be There", "2 Become 1" e "Spice Up Your Life".

Geri deixou as Spice Girls em 1998, e as integrantes remanescentes seguiram caminhos diferentes em 2000. A banda voltou para uma turnê em 2007-2008 e também se apresentou na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres de 2012.

No início desta semana, Melanie Brown disse aos fãs que recentemente levou um susto ao sofrer inflamações nos olhos. Compartilhando uma foto de um olho com curativo, ela disse que agora tem "um tapa-olho Scary muito legal".

Nesta semana o grupo publicou imagens de ensaios e também deu aos fãs um vislumbre do palco, decorado com uma estrutura gigantesca semelhante a um globo e luzes coloridas.

"Nem sei dizer como estou empolgada de levar esta turnê para a estrada!", escreveu Emma no Instagram na quinta-feira junto a uma foto de si mesma no estádio Croke Park de Dublin.