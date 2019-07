(Reuters) - Gareth Bale não estava em condição de viajar com o Real Madrid para o amistoso de pré-temporada contra o Tottenham Hotspur em Munique, disse o técnico Zinedine Zidane.

Membro da seleção galesa, Bale não jogou a partida da Copa Audi na terça-feira, que o Tottenham venceu por 1 x 0, após o fracasso de uma negociação com o futebol da China.

A mídia britânica noticiou que a diretoria do Real recusou a proposta para a saída de Bale, já que o Jiangsu Suning queria adquirir o jogador de 30 anos com uma transferência gratuita.

"Ele não viajou porque não estava em forma", disse Zidane a repórteres após a partida na Allianz Arena .

"Depois de conversar com os médicos, a melhor coisa era ele ficar em Madri. Ele ficou e está treinando lá. Foi uma decisão conjunta do jogador, da equipe médica e do técnico".

Bale, que conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões desde que trocou o Tottenham pelo Real em 2013, parece não ser mais bem-vindo no time espanhol. Na semana passada, Zidane disse que ele estava "muito perto de ir embora".

(Por Hardik Vyas em Bengaluru)