BARCELONA (Reuters) - Milhões vão a Barcelona para ver Lionel Messi jogar no Camp Nou, e em breve visitantes da cidade espanhola poderão ver um espetáculo circense inspirado no argentino cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo.

Messi10, do Cirque du Soleil, estreará no Parc del Forum no dia 10 de outubro, e será "uma viagem eufórica de 90 minutos que mistura desempenho físico de tirar o fôlego com magia poética inimaginável".

A ascensão do atacante do Barcelona e da Argentina, que saiu de Rosario, sua cidade-natal, para alcançar o auge do futebol mundial, será retratada no primeiro show do Cirque du Soleil a estrear na Espanha.

Nesta segunda-feira, a mídia teve acesso ao palco, que está em construção e acomodará 3 mil espectadores a cada noite.

