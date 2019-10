SÃO PAULO (Reuters) - Uma barragem de rejeitos de lavra de ouro se rompeu na manhã desta terça-feira no município de Nossa Senhora do Livramento, nas proximidades de Cuiabá, deixando feridas duas pessoas que trabalhavam no local, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).

O material da estrutura --com 15 metros de altura, armazenando cerca de 582 mil metros cúbicos-- escoou por uma área de até dois quilômetros, a partir do pé do talude onde ocorreu a ruptura do barramento, disse a ANM em nota.

Segundo a agência, os extratos de inspeção regulares da barragem nunca reportaram qualquer anomalia.

Uma Declaração de Condição de Estabilidade havia sido enviada pela empresa no último dia 25 de setembro, assinada por responsável técnico habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/MT) e pelo proprietário da companhia, acrescentou a reguladora do setor de mineração.

Em relação aos danos ambientais, disse a AMN, os técnicos contataram que os rejeitos escoaram por uma área onde havia vegetação.

A ANM disse que interditou e autuou o empreendimento e continua no local inspecionando a área e verificando se há outros riscos.

(Por Roberto Samora e Marta Nogueira)