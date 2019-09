MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - Um "hat-trick" do jogador português Bernardo Silva ajudou o Manchester City a garantir a segunda maior vitória da Premier League na história, com uma goleada por 8 a 0 sobre um Watford confuso no Etihad Stadium, neste sábado.

Os campeões, respondendo à sua primeira derrota na liga desde janeiro em Norwich City na semana passada, surpreenderam o Watford, tornando-se o primeiro time a marcar cinco gols nos primeiros 18 minutos de um jogo da Premier League.

David Silva colocou o City em ação após receber um passe de Kevin De Bruyne no primeiro minuto, antes de o 100º gol da liga Premier de Sergio Aguero dobrar a vantagem dos anfitriões, de pênalti.

Riyad Mahrez marcou com um chute livre brilhante aos 12 minutos, com um cabeceio de Bernardo Silva e um gol de Nicolas Otamendi completando o placar da primeira etapa.

O Watford pôs um zagueiro extra para tentar conter a maré, antes de Bernardo Silva marcar o sexto gol aos três minutos do segundo período.

Bernardo Silva completou seu primeiro "hat-trick" na primeira divisão com mais um gol, antes de De Bruyne fazer o oitavo, com o City chegando perto da vitória recorde do Manchester United por 9 a 0 sobre o Ipswich Town, em 1995.

(Reportagem de Peter Hall)