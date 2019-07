(Reuters) - A mineradora BHP informou nesta terça-feira que deverá provisionar 260 milhões de dólares devido à necessidade de acelerar o descomissionamento de barragens de rejeitos da Samarco, joint venture que compõe com a Vale , após mudanças legislativas brasileiras.

As novas exigências no Brasil ocorreram após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, em janeiro deste ano. A barragem da Vale foi construída com tecnologia de alteamento a montante, a mesma utilizada na barragem da Samarco que entrou em colapso em 2015.

Com o rompimento em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração (ANM) proibiu a utilização do método de construção a montante em barragens de rejeitos de mineração, estipulando prazos para o descomissionamento dessas estruturas nos próximos anos.

Desde o desastre a Samarco está com as atividades paralisadas, mas prevê uma retomada gradual na cidade mineira em 2020.

(Redação São Paulo)