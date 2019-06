GLASTONBURY, Inglaterra, (Reuters) - O tributo ao Abba Bjorn Again abriu o famoso Pyramid Stage, no Festival de Glastonbury, sob um sol forte, enquanto os organizadores incentivavam os participantes a passarem protetor solar e beberem muita água.

A multidão da manhã de sexta-feira cantava entusiasticamente os sucessos do Abba "Waterloo", "Super Trouper" e "Dancing Queen".

Outras performances no Pyramid Stage na sexta-feira incluem Lauryn Hill e George Ezra, antes de uma performance muito aguardada de Stormzy, o primeiro rapper britânico a figurar dentre as principais atrações do festival.

A banda de indie rock inglesa Vaccines havia aberto mais cedo o Other Stage - o segundo dos 11 principais palcos do festival.

Mais de 130 mil detentores de ingressos estavam no local em Worthy Farm, no sudoeste da Inglaterra, na sexta-feira de manhã, segundo os organizadores.

Meteorologistas dizem que podem esperar um fim de semana seco e ensolarado, com poucas chances de chuva que possam transformar o local em um banho de lama.

O frequentador do festival, Nils Demayer, da Bélgica, disse que esteve em Glastonbury três anos atrás, quando houve chuva e lama.

"Foi tudo um caos e agora, com o clima ameno, é apenas diversão, para todos os lados", disse ele. "Você pode usar calças curtas, você pode usar uma camiseta, é simplesmente adorável."

David Sargeant, de Londres, disse: "Apenas beba muita água, não levante a camisa e use um chapéu".

(Reportagem de Hanna Rantala e Paul Sandle)