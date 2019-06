Por Aaron Saldanha

(Reuters) - Os índices acionários europeus se recuperaram de perdas vistas mais cedo e terminaram esta segunda-feira com ganhos, uma vez que a força das ações de saúde ajudou a compensar a fraqueza em setores sensíveis ao comércio, como tecnologia, após os últimos acontecimentos na guerra comercial entre Estados Unidos e China.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,43%, a 1.459 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,39%, a 370 pontos, depois de ter atingido a mínima de três meses e meio mais cedo na sessão.

A China vai investigar se a FedEx Corp prejudicou os direitos legais e interesses de seus clientes após a gigante de telecomunicações Huawei ter dito que pacotes destinados a ela foram desviados.

"As tensões entre os EUA e a China e entre os EUA e o México ainda estão altas... Então a movimentação de hoje pode acabar sendo um rali de alívio", disse David Madden, analista de mercado do CMC Markets UK.

O índice alemão DAX subiu 0,6%, ignorando a pressão do recuo de 8,1% das ações da Infineon, depois que a fabricante de chips concordou em comprar a Cypress Semiconductor por 10 bilhões de dólares.

A Merck KGaA deu suporte tanto ao DAX quanto ao STOXX 600 ao subir 2,1%.

As ações de saúde, em alta de 1,4% no dia, caíram durante maio, mas tiveram desempenho bem melhor do que o do STOXX 600 ao longo de um mês em que investidores buscaram ativos seguros diante do prolongamento da guerra comercial entre EUA e China.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,32%, a 7.184 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,56%, a 11.792 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,65%, a 5.241 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,36%, a 19.874 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,21%, a 9.022 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,16%, a 4.985 pontos.