Por Susan Mathew

(Reuters) - Os índices acionários europeus recuaram nesta segunda-feira, liderados pelas perdas nos bancos, conforme a preocupação de que a guerra comercial entre EUA e China leve a economia global à recessão levou investidores a buscarem ativos mais seguros.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,31%, a 1.458 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 também perdeu 0,31%, a 370 pontos.

A piora dos protestos em Hong Kong e o colapso do peso argentino somaram-se ao pessimismo ao redor do mundo.

Pesquisa do instituto Ifo da Alemanha ecoou as preocupações sobre o crescimento, uma vez que suas medidas tanto para as condições atuais quanto para as expectativas econômicas pioraram no terceiro trimestre.

"Toda notícia que recebemos da Europa é baixista", disse Jonathan Bell, diretor de investimento do Stanhope Capital, citando ainda a decepção com a última reunião do Banco Central Europeu.

No plano corporativo, a guerra de ofertas pela Osram ficou mais intensa depois que a AMS disse que está pronta para pagar 10% a mais do que a Bain Capital e a Carlyle.

As ações da Osram subiram 10,4%, enquanto as da AMS caíram 11,8%, maior perda no STOXX 600.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,37%, a 7.226 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,12%, a 11.679 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,33%, a 5.310 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,30%, a 20.263 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,93%, a 8.676 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,29%, a 4.796 pontos.