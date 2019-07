Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra (Reuters) - O finlandês Valterri Bottas impediu neste sábado o britânico e companheiro de equipe Lewis Hamilton de obter a quinta pole position seguida em casa, e vai largar na frente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

O finlandês da Mercedes foi apenas seis milésimos de segundo mais rápido que o pentacampeão mundial, marcando o recorde da pista em 1min25s093. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro e vai dividir a segunda fila com Max Verstappen, da Red Bull.

Ambos se encostaram na pista no final da última prova, na Áustria, vencida pelo holandês.

“Não fui bom o suficiente”, disse Hamilton, que foi o mais rápido na primeira parte do treino classificatório, mas errou na curva Brooklands na sua primeira volta da última sessão.

Bottas está 31 pontos atrás de Hamilton no Mundial de pilotos, e precisa diminuir essa vantagem, tendo em vista que seu o companheiro de equipe tem por hábito melhorar seu desempenho no final do Mundial.