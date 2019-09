LONDRES (Reuters) - O Bournemouth subiu para o terceiro lugar do Campeonato Inglês ao vencer pela primeira vez o Southampton fora de casa, por 3 x 1, no clássico da costa sul, nesta sexta-feira.

O Bournemouth se beneficiou com dois gols no primeiro tempo, mas teve que enfrentar uma pressão do time da casa após o intervalo para encerrar uma série sem vitórias em 15 viagens anteriores a Southampton.

O primeiro gol da partida foi marcado por Nathan Ake, de cabeça, aos 10 minutos, no St Mary's Stadium. O Bournemouth poderia ter conseguido uma vantagem maior, mas Josh King teve seu gol anulado por impedimento aos 25 minutos após marcação do VAR.

No entanto, 10 minutos depois, em outra jogada rápida, King e Philip Billing deixaram Harry Wilson em boa condição para marcar seu terceiro gol na temporada.

A sorte do Southampton mudou após o intervalo, quando James Ward-Prowse diminuiu ao converter um pênalti aos 8 minutos.

Nigel Redmond e Ward Prowse chegaram perto de marcar e, a 15 minutos do final, um bloqueio vital do zagueiro do Bournemouth Jack Stacey impediu Redmond de empatar o confronto.

Callum Wilson garantiu a vitória depois de uma confusão na defesa da equipe da casa, o que permitiu aos visitantes terminarem o jogo de maneira confortável.

O Bournemouth avançou para 10 pontos em seus seis primeiros jogos na temporada, enquanto o 11º colocado Southampton permanece com 7.

(Reportagem de Mark Gleeson na Cidade do Cabo)