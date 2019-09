SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de minério de ferro pelo Brasil em agosto somaram 30,11 milhões de toneladas, um recuo de 15,5% na comparação com mesmo mês do ano passado e de 12% ante julho, mostraram dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

Já as exportações de milho dispararam, para 7,65 milhões de toneladas, com alta de 170% frente a agosto passado e avanço também frente aos 6,32 milhões de toneladas registrados em julho. O número do mês passado é um novo recorde para o cereal, superando os 6,317 milhões de toneladas de julho, confirmando expectativas.

Em etanol, as exportações em agosto foram de 314,4 milhões de litros, alta de 30% na comparação anual, registrando o maior volume desde outubro de 2013, segundo dados compilados pela Reuters. Em julho, as vendas externas de etanol somaram 206,7 milhões de litros.

(Por Luciano Costa)