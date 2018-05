TURIM (Reuters) - O lendário goleiro Gianluigi Buffon deu adeus à Juventus depois de 17 temporadas no clube italiano na vitória por 2 a 1 contra o rebaixado Verona neste sábado.

A equipe de Turim, que garantiu seu sétimo título consecutivo no campeonato italiano há uma semana, vencia por 2 a 0 quando Buffon foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, em sua 656ª partida pelo clube.

O vencedor da Copa do Mundo de 2006 cedeu sua braçadeira de capitão ao meio-campista Claudio Marchisio, abraçou vários companheiros de equipe e adversários e deixou o campo enquanto era aplaudido de pé pelo público no estádio. Ele então deu a volta ao campo cumprimentando torcedores nas primeiras filas.

Buffon, que conquistou nove títulos na liga italiana e quatro na Copa da Itália com a Juventus, passou 300 jogos sem sofrer gols até a partida deste sábado, foi substituído pelo terceiro goleiro Carlo Pinsoglio, que fez sua primeira partida pelo clube.

Buffon, que anunciou na quinta-feira que deixaria a Juventus no final da temporada, teve uma defesa para fazer no jogo, quando bloqueou um chute de Mohamed Fares no primeiro tempo.

Daniele Rugani abriu o placar para a Juventus aos quatro minutos do segundo tempo depois de um rebote do goleiro do Verona após um chute de Douglas Costa, e Miralem Pjanic marcou de falta três minutos depois e aumentou o placar.

Alessio Cerci marcou o gol de honra para o Verona aos 31 minutos da segunda etapa.

Stephan Lichtsteiner, que também fez sua despedida pela Juventus após sete temporadas na equipe, teve um pênalti defendido pelo goleiro Nicolas aos 40 do segundo tempo.

A Juventus fechou a campanha no italiano com 95 pontos, 30 vitórias, 5 empates, e 3 derrotas, após 38 jogos disputados.